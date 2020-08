Fédération ivoirienne: le feuilleton de la course à la présidence continue pour Drogba

La Fédération ivoirienne de football (FIF) a décidé de suspendre le processus de désignation de son prochain président jusqu’à la tenue d’une assemblée générale extraordinaire, prévue le 29 août prochain. René Diby, qui dirige la commission électorale, est sorti de son silence et le camp Drogba réagit aussi.

Le 10 août dernier, Didier Drogba avait bien cru avoir gain de cause dans son combat pour la conquête de la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Son dossier de candidature venait d’être validé par la commission électorale de la FIF. Mais le feuilleton a connu un énième rebondissement la semaine dernière. Mercredi 12 août, la Fédération annonçait la suspension du processus électoral en accusant la commission électorale, dirigée par l'ancien ministre des Sports, René Diby, d’avoir commis des irrégularités.

René Diby ne reproche rien au dossier Drogba

Le Comité d’urgence de la FIF vient de décréter « la suspension du processus électoral » et la « convocation d’une Assemblée Générale […] extraordinaire […] le samedi 29 août 2020 à Abidjan », indiquait un communiqué rédigé le 11 août. Dans son communiqué, la FIF critiquait frontalement la gestion de René Diby : « Le président de la Commission électorale a indiqué "avoir agi en toute naïveté, pour préserver la cohésion sociale, en cette période sensible". Il a ajouté, avoir trouvé, avec les "éminents juristes, membres de la Commission, une solution ad hoc". »

René Diby est sorti du silence pour la chaîne La 3. Il a confirmé que l’instance avait bien validé le dossier de candidature de Didier Drogba, mais que c’est le secrétaire général de ladite commission, Jean Baptiste Sam Etiassé, qui avait tout bloqué et refusé de notifier les décisions de la commission aux candidats concernés.

« Le blocage vient du secrétaire. Il n’a pas le droit de juger la commission. Quand bien même il est préfet hors grade, il n’a pas le droit. Ce n’est pas son rôle. […] Si la CAF ou bien la Fifa viennent, ils verront que le blocage vient du fait du secrétaire général qui a outrepassé ses prérogatives et qui est au-dessous du président de la commission. Ça ne se fait pas. Qu’il signifie les résultats aux candidats », explique René Diby. « Nous, la commission, on l’a validé. Donc on n’a rien à reprocher au dossier puisqu’on l’a validé. Nous, on est serein. On a fini nos travaux », indique-t-il à propos du dossier de Didier Drogba.

Saisir la Fifa pour le camp Drogba

Visiblement, le camp Drogba n’entend pas participer à l’assemblée convoquée le 29 août. C’est ce qu’a laissé entendre Eugène Diomandé, coordinateur de la campagne de Didier Drogba. « Nous déclarons que cette AGE convoquée pour le 29 août est une AG nulle, non avenue et réputée inexistante », avance le président du Séwé de San Pedro à Super Sport. « Nous avons, par ailleurs, le droit de saisir la Fifa contre les agissements que nous avons dénoncés », fait savoir Eugène Diomandé dans une vidéo publiée sur Facebook. « Contrairement donc à ce qu’il veut faire croire, le Comité exécutif n’est plus habilité à faire usage de l’article 36 des statuts de la FIF et convoquer une AG extraordinaire », estime aussi Eugène Diomandé. Le feuilleton de l’élection pour la présidence de la FIF est loin d’être terminé.

