Quand Yaya Touré tacle Pep Guardiola

Texte par : RFI

Éliminé en quarts de finale de la compétition par l’Olympique lyonnais (3-1), Manchester City ne remportera pas la Ligue des Champions cette saison. Cette défaite a laissé des traces car Pep Guardiola, le coach, n’est pas encore parvenu à atteindre une demi-finale avec l’équipe anglaise depuis quatre ans. Le technicien n’a plus gagné le trophée depuis 2011, alors qu’il était à la tête du FC Barcelone à l’époque. Ancien joueur des Citizens (2010-2018), l’ancien international ivoirien Yaya Touré a taclé son ancien entraîneur, dans un entretien accordé à Football Daily. « Le manager a été engagé pour cela, juste pour remporter ce trophée et vous voyez Liverpool et d’autres clubs le faire. City a fait beaucoup de travail sur le marché des transferts, c’est assez étrange et décevant. Bien sûr, il a été nommé au club pour obtenir un énorme trophée pour eux et pour le moment, qui n’a pas été remporté comme ils le souhaitent », a-t-il indiqué. « Tout le monde sait que Pep est un excellent manager, mais au moment où les choses ne se passent pas comme prévu, il est parfois temps de changer leur façon de faire. Nous verrons », explique Yaya Touré, vainqueur de la CAN 2015.