Côte d’Ivoire: La Fifa annule une assemblée générale de la Fédération ivoirienne de football

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La fédération internationale de football (Fifa) a annulé une assemblée générale de la Fédération ivoirienne de football (Fif) qui voulait changer la commission électorale en vue de l'élection du nouveau président, poste auquel la star Didier Drogba est candidat. Cette élection, en forme d'imbroglio avec des luttes intestines incessantes, est devenue un véritable feuilleton depuis le mois de juin. La commission électorale conduite par l'ancien ministre ivoirien des sports, René Diby, avait récemment été « suspendue pour manquements graves » par le comité d'urgence de la Fif qui a prévu une assemblée générale extraordinaire le 29 août afin d'installer une autre commission. Toutefois, la Fifa estime que « le Comité d'urgence (de la Fif) n'est pas compétent pour suspendre le processus électoral de la Fif », que ce dernier est donc toujours en place et qu'il doit « reprendre sans délai », selon un courrier adressé à la fédération daté du 21 aout et transmis à la presse. L'ex-star du football Didier Drogba a déposé officiellement le 1er août sa candidature à la présidence, promettant de contribuer à la renaissance de ce sport roi en Côte d'Ivoire qui selon lui « va mal ». L'ancien capitaine des Eléphants avait subi un coup dur mi-juillet, lorsque l'Association des footballeurs ivoiriens (Afi) avait refusé de le parrainer, mais il a finalement réussi à obtenir le nombre de parrainages suffisants pour postuler à l'élection. Outre Drogba, Idriss Diallo, ancien 3e vice-président de la Fif, soutenu par l'Association des footballeurs, et l'actuel vice-président de la Fédération et président de la Ligue Sory Diabaté ont déjà déposé leur candidature.