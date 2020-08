Finale de la Ligue des champions: George Weah espère fortement une victoire de Paris

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Joueur de légende du Paris Saint-Germain entre 1992 et 1995, George Weah s’est prononcé sur la finale de la Ligue des champions entre son ancien club et le Bayern Munich. « C'est un sentiment très plaisant de voir le club à ce stade. Il le mérite. Il faut féliciter le président Nasser [Al-Khelaïfi] et son équipe. Il y a du travail derrière et j'espère que le moment est venu d'en récolter les fruits. Je suivrai le match en famille à la maison, ce sera intéressant car c'est très ouvert. Mais la tâche s'annonce rude tant le Bayern a l'habitude de ces grands rendez-vous », dit-il dans les colonnes du JDD.