La Fédération ivoirienne de football se plie aux exigences de la Fifa

Texte par : RFI Suivre 1 mn

La Fifa a demandé à la Fédération ivoirienne de football (FIF) de rétablir la commission électorale et le processus électoral pour le poste de président. L’élection devrait avoir lieu le 5 septembre prochain. Après s’être réunie en comité exécutif d’urgence, la FIF a communiqué faisant savoir qu’elle se pliait aux décisions de l’instance dirigeante du ballon rond. La FIF annonce donc « le maintien de la commission électorale et la reprise des travaux de celle-ci en indiquant que toutes les décisions à prendre doivent être soumises au vote des membres de la commission qui doivent individuellement signer le procès-verbal de la décision ». La commission se réunira dès mardi 25 août « afin d’entériner toute décision nécessaire par un vote ». Ce revirement de la FIF est une très bonne nouvelle pour Didier Drogba puisque la commission avait bel et bien validé son dossier en compagnie de celui de ses rivaux Sory Diabaté et Idriss Diallo.