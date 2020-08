Le Malien Boubakar Kouyaté rejoint Metz en Ligue 1

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le FC Metz continue son recrutement. En effet, le défenseur central Boubakar Kouyaté rejoint officiellement le club grenat en Ligue 1. Le Malien était un élément important la saison dernière avec Troyes. Il avait inscrit 5 réalisations en championnat en 18 matches disputés. « Nous sommes heureux d’avoir accompagné Kiki dans une progression qui lui permet d’atteindre le haut niveau. Évidemment, nous aurions préféré pouvoir l’accompagner un peu plus longtemps, mais c’est aussi dans notre ADN de post-former les joueurs à fort potentiel et de les amener à l’échelon supérieur », a déclaré le directeur sportif Luis de Sousa sur le site officiel de Troyes après son départ. « C’est avec un grand plaisir que je rejoins le FC Metz. C’est vraiment un bon club de Ligue 1 et je suis persuadé que mon arrivée en Moselle me permettra de continuer encore à progresser », a assuré le natif de Bamako.