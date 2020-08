Le Congolais Youssouf Mulumbu retrouve son ancien club en Écosse

Sans club depuis un an, Youssouf Mulumbu s'est engagé ce vendredi 28 août, avec le Kilmarnock FC en première division écossaise. L’international congolais de 33 ans a signé un contrat de six mois avec ce club dont il a déjà porté les couleurs entre 2017 et 2019. Le milieu de terrain, passé par West Bromwich Albion en Angleterre, peut espérer retrouver les « Léopards » s’il joue suffisamment en Écosse où la saison 2020-2021 a débuté.