L’ES Tunis champion de Tunisie pour la 30e fois

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Auteur d’un match nul face au CS Chebba (1-1), l’Espérance Tunis a décroché, ce dimanche 30 août, son trentième titre de champion de Tunisie, le quatrième de suite. A trois journées de la fin, les « Sang et Or » comptent neuf points d’avance sur leur dauphin, le CS Sfaxien et une différence de buts particulière favorable. Les Tunisois ne pourront plus être rejoints et sauvent une saison terne sur le plan continental avec une élimination dès les quarts de finale de la Ligue des champions alors qu’ils étaient doubles tenants du titre.