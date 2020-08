Mario Lemina à Fulham: une Panthère de retour en Angleterre

Mario Lemina va retrouver la Premier League. Fulham a finalement annoncé le prêt avec option d’achat de l’international gabonais. Retour sur la trajectoire d’une Panthère redoutable.

L’an dernier, Mario Lemina quittait l'Angleterre pour une aventure d'un an avec le club turc de Galatasaray. Cette saison, il jouera bien en Premier League, mais pas à Southampton, qui l'a de nouveau prêté. Le Gabonais évoluera à Fulham, un promu qui retrouve l'élite anglaise. La formation londonienne a déboursé 2,2 millions d’euros pour ce prêt payant avec option d'achat, automatique en cas de maintien du club à la fin du championnat.

Des rumeurs de transfert incessantes

L'ancien Marseillais n'a jamais réussi à s'imposer chez les Saints, avec qui il est sous contrat jusqu’en juin 2022. A chaque mercato, les rumeurs sont nombreuses autour d'éventuels transferts. Cet été, le Werder Brême et le Besiktas semblaient prêts à l'accueillir, et une prolongation avec Galatasaray a même été envisagée.

Symptomatique d'une carrière en dents de scie, débutée à Lorient, son club formateur en 2013, qu'il quitte rapidement pour l'Olympique de Marseille, après seulement une poignée de matches en Ligue 1. Sous la houlette de Marcelo Bielsa notamment, Lemina s'épanouit sur le Vieux Port sur le plan personnel et sportif : « J’ai de très beaux souvenirs, j’ai rencontré de très belles personnes, de grands coaches... Ça m’a fait grandir en tant que footballeur et en tant qu’homme », expliquait-il en juin au micro de nos confrères d' Europe 1.

Le Marseillais Mario Lemina. AFP PHOTO / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Cela n'empêche pas son départ à la Juventus Turin deux ans plus tard, où il entame un passage prolifique concernant son palmarès : deux doublés coupe-championnat. Il entrera même en jeu lors de la finale de la Ligue des Champions 2017 perdue (4-1) face au Real Madrid alors qu'il n'a que 23 ans. Mais la Vieille Dame n'est pas complètement convaincue et il rejoint l'Angleterre et Southampton. Les Saints déboursent alors 17,5 millions d'euros soit près du double de la somme versée par la Juve à l'OM lors de son précédent transfert.

Entre la France et le Gabon, le parcours d'un binational

Un parcours sinueux également en sélection. Né à Libreville en 1993 d'une mère française et d'un père gabonais, Lemina a semble-t-il toujours été tiraillé entre les deux sélections. Champion du monde des moins de 20 ans en 2013 avec l'Equipe de France de Paul Pogba, Florian Thauvin et Alphonse Aréola, il ne poursuit finalement pas sa carrière en bleu.

Une seule sélection avec les Espoirs avant d'opter pour la sélection gabonaise. Indécis, Lemina a longtemps refusé les appels du pied de son pays d'origine mais il enfile pour la première fois le maillot des Panthères le 9 octobre 2015 contre la Tunisie. Il en profitera pour inscrire son premier but international. S'ensuit une participation à la CAN 2017 désastreuse pour lui et le Gabon. Blessé, il ne dispute qu'un match et les Panthères de Pierre-Emerick Aubameyang sont éliminées dès le premier tour.

A 26 ans, Lemina est sans doute à un tournant de sa carrière. Galatasaray n'a pas souhaité levé l'option d'achat le concernant. A lui de convaincre les Cottagers qu'il peut enfin s'inscrire dans la continuité. Forcément bénéfique pour lui et son futur en sélection.

