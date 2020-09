L’Algérien Riyad Mahrez positif au Covid-19

L'Algérien Riyad Mahrez. Franck Fife/Pool via REUTERS

Manchester City a annoncé ce 7 septembre 2020 que son défenseur Aymeric Laporte et son milieu offensif Riyad Mahrez ont été testés positifs au Covid-19. Le Français et l’Algérien sont placés en isolement, conformément au protocole gouvernemental britannique et à celui du Championnat d’Angleterre (Premier League). « Aucun des deux ne montre de symptômes. Tout le monde au club souhaite à Riyad et Aymeric une guérison rapide avant leur retour à l'entraînement et la nouvelle saison », a écrit le club anglais dans son communiqué. Mahrez a remercié les supporters qui lui ont envoyé des messages de soutien sur Twitter. « Je vais bien. Soyez tous prudents et prenez soins de vous », a-t-il tweeté sur son compte officiel.