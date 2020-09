Égypte: la justice va enquêter sur la disparition du trophée de la CAN

Le trophée remis aux vainqueurs de la Coupe d'Afrique des nations de football. Giuseppe CACACE / AFP

Le parquet général égyptien va enquêter sur la disparition d'un trophée de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) que l'équipe de football égyptienne avait remporté en 2010, a annoncé ce 9 septembre 2020 le ministère des Sports. L'enquête a été ouverte la semaine dernière après que l'ancien gardien de l'équipe nationale, Ahmed Choubeir, a déclaré que la Fédération avait découvert que le trophée doré, décroché par l'Égypte en 2010, avait disparu de même que d'autres récompenses dont la liste n'a été précisée. L'Égypte a été autorisée à conserver le trophée, après avoir gagné trois CAN consécutives en 2006, 2008 et 2010.