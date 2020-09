Covid-19: la fin des coupes d’Afrique de clubs encore reportée

Le Stade de Rabat. Wikimedia Commons/KSKB1935

Texte par : David Kalfa Suivre 2 mn

Les demi-finales et finales de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération ont été reportées d’un mois, à cause de la pandémie de Covid-19, a indiqué la Confédération africaine de football (CAF) ce 10 septembre 2020.