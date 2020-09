Le Malien Adama Traoré quitte Monaco pour un club turc

Le milieu de terrain international malien de Monaco, Adama Traoré a été transféré à Hatayspor club de première division turque, a annoncé ce vendredi 11 septembre le club de la Principauté. Arrivé à Monaco en juillet 2015 en provenance de Lille pour plus de 15 millions d'euros, Adama Traoré, qui venait tout juste d'être élu meilleur joueur de la Coupe du monde U20, s'était alors gravement blessé à une cheville. Successivement prêté à Rio Ave au Portugal, au Cercle Bruges en Belgique et à Metz la saison dernière, le milieu de 25 ans aura disputé seulement 27 matches officiels avec Monaco entre juillet 2015 et septembre 2020.