Maroc: le Wydad Casablanca se sépare de son entraîneur Garrido

Texte par : RFI Suivre 1 mn

À un peu plus d’un mois de sa demi-finale aller de Ligue des champions face au club égyptien d’Al Ahly (17 ou 18 octobre), le Wydad Casablanca a décidé de se séparer de son entraîneur Juan Carlos Garrido, ce jeudi 10 septembre. Les deux parties sont tombées d’accord pour un départ « à l’amiable », sept mois après l’arrivée de l’Espagnol sur le banc du WAC, en remplacement du Français Sébastien Desabre. Depuis la reprise, le finaliste de la Ligue des champions 2019 n’a remporté qu’un matche sur quatre disputés, mais reste en course pour le titre de champion du Maroc. Le nom du successeur de Garrido passé par Villareal et le Betis Séville, n’a pas encore été dévoilé.