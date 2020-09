Football: Bertrand Traoré a «besoin de jouer» et envisage de quitter Lyon

L’ailier burkinabè Bertrand Traoré n’est pas satisfait de son temps de jeu à l’Olympique lyonnais. À 25 ans, il envisage de quitter l’OL, lui qui est courtisé en Angleterre.

Publicité Lire la suite

« J’ai besoin de jouer ». Bertrand Traoré a un message à faire passer. Dans une interview accordée au correspondant de RFI au Burkina Faso Gabriel Barrois, l’ailier burkinabè, de passage à Ouagadougou, fait part de son mécontentement.

Depuis son tir au but manqué face au Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de la Ligue, le 31 juillet, Bertrand Traoré n’a pris part à aucun des cinq matches de l’OL. De quoi l’inciter à partir : « Un départ n’est pas à exclure. Je suis resté trois ans à Lyon. J’ai passé deux belles années. La troisième a été un peu plus compliquée. Cela fait partie de la vie d’un footballeur professionnel. Maintenant, il me reste deux années de contrat. J’ai 25 ans, j’ai joué partout où je suis passé. Si ma situation à Lyon ne change pas, je ne peux pas rester tout le temps sur le banc. J’ai besoin de jouer. Je n’ai pas de temps à perdre, je ne suis plus un joueur de 18, 19 ou 20 ans ».

«Le message était assez clair »

Arrivé à Lyon en 2017 en provenance de l’Ajax Amsterdam, l’international burkinabè a en effet beaucoup joué lors de ses deux premières saisons sous les ordres de Bruno Génésio. Mais, lorsque Rudi Garcia a remplacé Sylvinho en octobre 2019, son temps de jeu a décliné. « Dès que le coach est arrivé, c’était clair, confie Traoré à notre correspondant au Burkina Faso. Il m’a mis deux matches de suite sur le banc. Le troisième j’étais en tribune. Je pense que le message était assez clair. Il a ses préférences, il a fait ses choix. Je respecte ».

Bertrand Traoré, auteur de 13 buts en 31 matches de Ligue 1 lors de sa première année, n’en a inscrit qu’un seul en 22 rencontres la saison dernière. L’ailier, en quête de rebond, pourrait relancer sa carrière en Angleterre.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne