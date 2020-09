Stage et match amical face au Japon pour le Cameroun

Le Cameroun effectuera un stage aux Pays-Bas du 5 au 13 octobre prochains, et un match amical face au Japon est prévu le 9 octobre à Utrecht. Le sélectionneur Toni Conceiçao a dévoilé ce lundi 14 septembre une présélection de 32 joueurs. On notera le retour de Nicolas Nkoulou (Torino) et la convocation de Eric Maxim Choupo-Moting, sans club actuellement. Les habitués comme André Onana, Karl Toko-Ekambi, Clinton Njie ou encore Vincent Aboubakar seront bien présents. Mais on notera l’absence de Christian Bassogog qui évolue en Chine. Tous les joueurs convoqués sont en Europe. Les joueurs locaux ne font pas partie de la liste, une conséquence des restrictions sanitaires liées au coronavirus. Quelques nouveaux font leur apparition comme Ahmad Ngouyamsa (Dijon), Franck Evina (Hanovre), ou encore Eric Ayuk (Osmalispor).