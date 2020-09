La Guinée en stage au Portugal

La Fédération guinéenne de football (Feguifoot) a annoncé que le Syli National profitera des prochaines dates FIFA pour effectuer un stage au Portugal, à Faro. Naby Keïta et ses coéquipiers profiteront de ce rassemblement pour jouer deux rencontres amicales : face au Cap-Vert le 10 octobre puis contre la Gambie le 13 octobre. En novembre, les hommes de Didier Six auront une double confrontation programmée face au Tchad dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2021.