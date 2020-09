Cameroun: Ephrem M'Bom, cadre de l'équipe de la Coupe du monde 1982, est décédé

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Un grand nom du football africain et camerounais s'en est allé. Ephrem M'Bom est mort ce dimanche 20 septembre, à l'âge de 66 ans. Ancien défenseur latéral, il avait fait partie de l'équipe nationale du Cameroun qui avait participé à la Coupe du monde 1982 en Espagne. Dans le groupe 1 avec la Pologne, l'Italie et le Pérou, les Lions indomptables étaient restés invaincus (trois matches nuls) et avaient frôlé la qualification pour le deuxième tour (l'Italie, avec trois points, se qualifia à leurs dépends grâce à sa meilleure attaque, deux buts marqués contre un seul pour les Camerounais). Joueur au Canon Yaoundé, à l'Éclair de Douala, au Rail de Douala et au Léopard de Douala, Ephrem M'Bom a remporté deux Ligues de champions CAF, une Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe, cinq Championnats du Cameroun et une Coupe du Cameroun. Retiré des terrains en 1990, il a ensuite travaillé pour la régie nationale du chemin de fer du Cameroun. Malade, il fut annoncé mort à deux reprises par le passé. Ce dimanche 20 septembre, son décès a été confirmé par un ancien international et coéquipier camerounais, Joseph Kamga.