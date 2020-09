Premier League: Sadio Mané fait gagner Liverpool, Edouard Mendy proche de Chelsea

Les champions d'Angleterre n'ont pas tremblé à Stamford Bridge, dimanche 20 septembre. Sur le terrain de Chelsea, Liverpool s'est imposé (2-0) grâce à Sadio Mané, double buteur décisif. Du côté des Blues, où on a des soucis au poste de gardien, le portier sénégalais Edouard Mendy devrait s'engager très vite.

Publicité Lire la suite

Lors de la 1ère journée de Premier League, Liverpool avait été bousculé par Leeds (4-3). Un triplé de Mohamed Salah avait grandement aidé les hommes de Jürgen Klopp à éviter le piège tendu par le promu. Ce dimanche 20 septembre, pour la 2ème journée de championnat, l'adversaire était présumé plus coriace : Chelsea, à l'extérieur. Le match a pourtant été plus simple pour les champions d'Angleterre.

Une expulsion provoquée et deux buts marqués pour Mané

Après le triplé de Mohamed Salah le week-end dernier, Liverpool a pu compter sur son autre flèche africaine. Sadio Mané a été décisif sur le terrain d'un Stamford Bridge toujours désert, coronavirus oblige. Dans le temps additionnel de la première période, et alors que le score était toujours de 0-0, le Sénégalais est parti en profondeur dans le dos de la défense de Chelsea. Andreas Christensen l'a alors plaqué au sol, à l'extérieur de la surface. La sanction est tombée pour le défenseur : carton rouge, et Chelsea réduit à 10 contre 11 pour la deuxième moitié du match.

En supériorité numérique, les Reds ont fait craquer leurs adversaires. Un bon mouvement collectif a amené le centre de Roberto Firmino pour la tête victorieuse de Sadio Mané (50e). Dans la foulée, l'attaquant a inscrit un deuxième but en alliant pressing et grossière erreur de Kepa Arrizabalaga. Le gardien espagnol a vu sa passe vers un défenseur interceptée par Mané, qui a ensuite poussé le ballon au fond des filets (54e).

Edouard Mendy à un pas de Chelsea, où Kepa accumule les bourdes

Selon l'organisme spécialisé dans les statistiques Opta, Sadio Mané est le troisième joueur de l'histoire de Liverpool à inscrire deux buts à Stamford Bridge, après Steve McManaman en 1995 et Philippe Coutinho en 2015. Et puisqu'il est question de Sénégal, il pourrait bientôt y avoir du changement de côté de Chelsea.

Kepa Arrizabalaga, gardien le plus cher de l'histoire (il a coûté 80 millions d'euros aux Blues en 2018, quand ils l'ont acheté à l'Athletic Bilbao), est toujours plus décrié tant il accumule les erreurs. Sa place pourrait être remise en question, car le club londonien est sur le point de recruter l'international sénégalais Edouard Mendy, en provenance de Rennes. Le coach rennais, Julien Stéphan, a confirmé le départ probable du portier, et l'officialisation serait toute proche. Edouard Mendy, 28 ans, pourrait avoir sa chance si l'entraîneur Frank Lampard venait à se laisser de Kepa pour de bon.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne