Foot africain: les matches amicaux d’octobre cruciaux mais casse-tête

Les équipes nationales africaines de football vont faire leur retour sur les terrains entre le 5 et le 13 octobre 2020, après près d’une année d’absence à cause du Covid-19. Ces rencontres amicales serviront de grandes préparations pour la suite des qualifications de la CAN 2021 (9-17 novembre) et le CHAN 2020 (16 janvier-7 février 2021). Le contexte sanitaire rend toutefois difficile l’organisation de ces matches amicaux.

Publicité Lire la suite

Le 15 octobre 2019, l’équipe d’Algérie fêtait son titre de championne d’Afrique dignement en battant la Colombie 3-0 lors d’un match de gala organisé dans le Nord de la France. Qui aurait alors pu imaginer que la sélection algérienne, à l’instar de nombreuses autres du continent, ne rejouerait plus pendant près d’un an ?

La pandémie du Covid-19 est entretemps passée par là, empêchant la tenue de rencontres internationales en mars et en juin 2020. Quant à la période de septembre 2020, durant laquelle l’Europe a organisé des matches internationaux, elle a vu l’Afrique passer son tour, après décision de la Fédération internationale de football (FIFA).

Des tests indispensables

C’est donc entre le 5 et le 13 octobre, « fenêtre FIFA » réservée aux équipes nationales, que les sélections africaines vont faire leur grand retour sur les pelouses. Et il y a du travail en perspective : entre le 9 et le 17 novembre, la Confédération africaine de football (CAF) a programmé deux journées de qualifications pour la Coupe d’Afrique des nations 2021. Puis du 16 janvier au 7 février 2021, il y aura le Championnat d’Afrique des nations 2020 réservé aux joueurs locaux, une compétition reportée de neuf mois à cause du coronavirus.

Le temps presse donc pour les pays concernés par ces deux rendez-vous majeurs. Le Cameroun, qui organisera le CHAN 2020 et la CAN 2021 (en janvier 2022…), a ainsi prévu deux stages séparés : un pour les locaux qui joueront le CHAN à domicile, et un autre aux Pays-Bas pour les expatriés qui y affronteront le Japon le 9 octobre. À condition que le Covid-19 ne perturbe pas les plans de la Fédération camerounaise (Fécafoot)…

Un casse-tête organisationnel

Trouver un adversaire n’est déjà pas simple pour les fédérations africaines. En octobre, les sélections européennes seront en effet accaparées par les 3e et 4e journées de la Ligue des nations. En Amérique du Sud, cette période d’octobre servira à débuter les qualifications pour la Coupe du monde 2022. Sans surprise, il y aura donc beaucoup de confrontations interafricaines et quelques matches face à des sélections asiatiques.

Reste également à trouver un lieu pour les stages et les rencontres. Certains pays (Angleterre, France…) se révèlent moins simples d’accès que d’habitude pour les rassemblements, coronavirus oblige. Quelques destinations tirent en revanche leur épingle du jeu, à l’image du Portugal qui pourrait accueillir jusqu’à une dizaine de sélections africaines, le mois prochain. Mais les options, en Afrique, en Asie ou en Europe, ne semblent pas être légion.

Des ténors sans matches ?

À deux semaines de la prochaine fenêtre FIFA, certains pays, et non des moindres, n’ont ainsi toujours pas communiqué leur programme. L’Algérie et l’Égypte n’ont, par exemple, toujours pas dévoilé l’identité de leurs adversaires. Des annonces et précisions sont attendues, cette semaine, un peu partout en Afrique. Quant à des annulations de match à la dernière minute, au vu du contexte sanitaire et des restrictions de voyage, elles ne sont pas à exclure…

MATCHES AMICAUX AFRICAINS*

Mercredi 7 octobre –

Andorre – Cap-Vert, à Andorre-la-Ville

Zambie – Malawi, à Lusaka

Jeudi 8 octobre –

Mozambique – Guinée Bissau, au Portugal

Libye – Comores, en Tunisie

Afrique du Sud – Namibie, lieu NC

Vendredi 9 octobre –

Maroc – Sénégal, à Rabat

Congo-Brazzaville – Gambie, au Portugal

Soudan – Tunisie, à Radès

Nigeria – Côte d’Ivoire, en Autriche

Japon – Cameroun, à Utrecht (Pays-Bas)

Ghana – Mali, en Turquie

Mauritanie – Sierra Leone, à Nouakchott

Samedi 10 octobre –

Guinée – Cap-Vert, à Albufeira (Portugal)

Kenya – Zambie, à Nairobi

Mardi 13 octobre –

Guinée - Gambie, au Portugal

Sénégal – Mauritanie, à Thiès

Tunisie – Nigeria, en Autriche

Maroc – RD Congo, à Rabat

Japon – Côte d’Ivoire, à Utrecht (Pays-Bas)

Mali – Iran, en Turquie

Mozambique – Angola, au Portugal

Afrique du Sud – Zambie, à Rustenburg

*Matches dont la tenue a été confirmée par au moins une des deux fédérations concernées.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne