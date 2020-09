Le Sénégalais Édouard Mendy gardera le but de Chelsea

Le Sénégalais Édouard Mendy. Reuters/Lee Smith/File Photo

Texte par : David Kalfa Suivre 3 mn

Le Sénégalais Édouard Mendy a signé un contrat de 5 saisons avec le club anglais de Chelsea, ce 24 septembre 2020. À 28 ans, le gardien de but quitte le Stade rennais et la France pour évoluer dans une équipe et un championnat de très haut niveau.