Amicaux: la Côte d'Ivoire face à la Belgique et au Japon, le Nigeria opposé à l'Algérie et à la Tunisie

L'Algérien Islam Slimani, face à l'Ivoirien Cheikh Comara lors de la CAN 2019. Giuseppe Cacace/AFP

La reprise des matches internationaux pour les sélections africaines se précisent, après environ dix mois d'inactivité pour cause de pandémie de coronavirus. Et après des discussions et des pourparlers un peu partout dans le monde, le programme s'établit peu à peu. La Fédération nigériane de football a ainsi indiqué que les Super Eagles affronteront l'Algérie le 9 octobre, puis la Tunisie le 13 octobre, en Autriche. Les Fennecs, champions d'Afrique en titre, cherchent encore un adversaire à affronter le 13 octobre. Quant aux Aigles de Carthage tunisiens, leur premier match amical, le 9 octobre, aura lieu face au Soudan. La Côte d'Ivoire était pressentie pour être le premier adversaire du Nigeria. Finalement, ce ne sera pas le cas. La Fédération ivoirienne de football a officialisé ses deux matches amicaux. Le 8 octobre, les Éléphants joueront en Belgique face aux Diables Rouges. Puis, le 13 octobre, la Côte d'Ivoire se déplacera aux Pays-Bas pour se mesurer au Japon.