Le Tanzanien Mbwana Samatta quitte déjà Aston Villa pour Fenerbahçe

Le Tanzanien Aly Samatta. OZAN KOSE / AFPOZAN KOSE / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Soulier d'Ébène 2019 avec Genk, Mbwana Ally Samatta ne sera pas resté longtemps en Premier League. Recruté en janvier pas Aston Villa pour 10,5 millions d'euros, le Tanzanien a fait ses bagages sans avoir convaincu durant ces quelques mois en Angleterre dans une saison 2019-2020 tronquée par la pandémie de coronavirus (14 apparitions en championnat pour un but, et deux apparitions en Coupe de la League pour un but). L'attaquant et Aston Villa ont trouvé un accord pour un prêt du joueur jusqu'à la fin de la saison 2020-2021 à Fenerbahçe. Un accord a également été trouvé pour que ce prêt, une fois terminé, se transforme en transfert définitif. Le Fener devra alors débourser 6 millions d'euros. Aston Villa a déjà renforcé sa ligne offensive de son côté en s'offrant le Burkinabè Bertrand Traoré.