Vincent Aboubakar de retour en Turquie à Besiktas

Le Camerounais Vincent Aboubakar, sous les couleurs de Besiktas, en 2016-2017. OZAN KOSE / AFP

Texte par : RFI

L'aventure portugaise de Vincent Aboubakar est terminée. Samedi 26 septembre, l'attaquant international camerounais de 28 ans s'est officiellement engagé avec Besiktas, six ans après avoir débarqué au FC Porto. L'ex-joueur de Valenciennes et de Lorient n'arrive pas en terre inconnue. En effet, il avait déjà été prêté au club d'Istanbul par Porto en 2016-2017. Vincent Aboubakar avait inscrit 19 buts et avait été sacré champion de Turquie avec Besiktas. Le Lion indomptable a passé avec succès sa visite médicale avec les Aigles Noirs, qui n'ont pas précisé le montant de son transfert ni la durée de son contrat.