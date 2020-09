Jean-Michel Cavalli, nouveau sélectionneur du Niger

Texte par : RFI Suivre 1 mn

La Fédération nigérienne (Fenifoot) a annoncé sur son compte Twitter que le Français Jean-Michel Cavalli est le nouveau sélectionneur. Il est actuellement à Niamey afin de signer son contrat. Le technicien de 61 ans a été sélectionneur de l’Algérie en 2006-2007, et de nombreux clubs en Afrique du Nord dont le Wydad Athletic Club au Maroc. Il devra se mettre dans le bain très rapidement puisque le Niger, qui a perdu lors des deux premières journées, affronte l’Éthiopie en novembre pour le compte des troisièmes et quatrièmes journées des éliminatoires de la CAN 2021 et n'a plus vraiment droit à l'erreur.