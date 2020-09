Algérie-Mexique en amical

La Fédération algérienne (FAF) a indiqué l’identité du deuxième adversaire du champion d’Afrique en titre et ce sera le Mexique. La rencontre aura lieu le 13 octobre aux Pays-Bas. Après avoir battu la Colombie à Lille (3-0) il y a un an, les Fennecs ont l’occasion de se confronter à une autre équipe d’Amérique latine. Un premier match de préparation en vue des éliminatoires de la CAN 2021 est programmé le 9 octobre face au Nigeria.