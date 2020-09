Burkina Faso: les frères Traoré convoqués pour la rencontre amicale face à la RDC

Le sélectionneur du Burkina Faso, Kamou Malo, a retenu 27 joueurs pour la rencontre amicale du mois d'octobre face à la RDC au Maroc. Bertrand et Alain Traoré figurent sur cette liste, ainsi que le vétéran Charles Kaboré. Steeve Yago, 43 sélections (Caen), qui a déjà participé à deux phases finales de la CAN (2015 et 2017) est aussi dans le groupe.