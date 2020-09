Foot africain: le programme des matches amicaux d’octobre

Une trentaine de matches amicaux sont prévus entre le 5 et le 13 octobre 2020 pour les sélections africaines. Au programme, quelques belles affiches comme Belgique – Côte d’Ivoire, Maroc – Sénégal, Nigeria – Algérie ou Ghana – Mali.

Publicité Lire la suite

À cinq jours de la trêve internationale, les téléphones chauffent entre les fédérations nationales de football. Surtout en Afrique où on n’a pas joué depuis près d’un an, pandémie de Covid-19 oblige. La plupart des équipes se sont trouvé un lieu de stage – généralement en Europe ou au Maghreb – et un ou plusieurs adversaires pour la période allant du 5 au 13 octobre.

Mais certaines sont encore en train de finaliser leur programme : Madagascar devrait par exemple affronter le club luxembourgeois Club Swift à Hesperange le 9 octobre, puis le Ghana à Antalya le 12 ou le 13 ; le Niger tente d’organiser un tournoi à Niamey avec le Tchad et une autre sélection ; l’Afrique du Sud attend le feu vert de son gouvernement pour disputer des matches face à la Namibie (8) et la Zambie (13) ; les Comores veulent affronter un club tunisien le 8 octobre…

Une chose est certaine : le temps presse. Les qualifications pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations sont censées reprendre dans un mois. Si tout va bien…

Mercredi 7 octobre –

Andorre – Cap-Vert, à Andorre-la-Vieille

Zambie – Malawi, à Lusaka

Jeudi 8 octobre –

Mozambique – Guinée Bissau, à Rio Maior (Portugal)

Libye – Togo, à Tunis (Tunisie)

Belgique – Côte d’Ivoire, à Bruxelles

Vendredi 9 octobre –

Maroc – Sénégal, à Rabat

Burkina Faso – RD Congo, au Maroc

Congo-Brazzaville – Gambie, à Faro (Portugal)

Soudan – Tunisie, à Radès

Nigeria – Algérie, à Sankt Veit an der Glan (Autriche)

Japon – Cameroun, à Utrecht (Pays-Bas)

Ghana – Mali, à Antalya (Turquie)

Mauritanie – Sierra Leone, à Nouakchott

Samedi 10 octobre –

Guinée – Cap-Vert, à Albufeira (Portugal)

Kenya – Zambie, à Nairobi

Dimanche 11 octobre –

Libye – Comores, à Tunis

Guinée Bissau – Angola, à Lisbonne (Portugal)

Gabon – Bénin, à Lisbonne (Portugal)

Malawi – Zimbabwe, à Blantyre

Tanzanie – Burundi, à Dar Es Salaam

Lundi 12 octobre –

Togo – Soudan, à Tunis (Tunisie)

Mardi 13 octobre –

Algérie – Mexique, à La Haye (Pays-Bas)

Guinée – Gambie, à Faro (Portugal)

Sénégal – Mauritanie, à Thiès

Tunisie – Nigeria, à Sankt Veit an der Glan (Autriche)

Maroc – RD Congo, à Rabat

Japon – Côte d’Ivoire, à Utrecht (Pays-Bas)

Mali – Iran, à Antalya (Turquie)

Angola – Mozambique, à Rio Maior (Portugal)

NB : Ci-dessus, des matches dont la tenue a été confirmée par au moins une des deux fédérations concernées.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne