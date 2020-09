La sélection du Bénin pour le match amical face au Gabon

Le sélectionneur du Bénin, Michel Dussuyer, a convoqué 23 joueurs pour la rencontre amicale face au Gabon, le 11 octobre à Lisbonne au Portugal. Sans club, le capitaine Stéphane Sessegnon n’a pas été appelé. On notera l’arrivée de Mattéo Ahlinvi qui joue en Ligue 1 à Nîmes. Le Bénin affronte le Lesotho en novembre double confrontation comptant pour les troisièmes et quatrièmes journées des éliminatoires de la prochaine CAN. Gardiens de but : Saturnin Allagbé (Niort, France), Fabien Farnolle (BB Erzurumspor, Turquie). Défenseurs : Emmanuel Imorou (Thonon Evian, France), Olivier Verdon (Ludogorets, Bulgarie), Cédric Hountondji (Clermont, France), Khaled Adénon (Avranches, France), Moïse Adilèhou (NAC Breda, Pays-Bas), Roche Yohan (Rodez, France), Youssouf Assogba (Amiens, France), Seïdou Barazé (Schiltigheim, France). Milieux de terrain : Rodrigue Kossi (Club Africain, Tunisie), Jordan Adéoti (Sarpsborg, Norvège), Anaane Tidjani (Menemenspor, Turquie), Sessi d’Almeida (Valenciennes, France), Mama Seibou (Toulon, France), Mattéo Ahlinvi (Nîmes, France). Attaquants : Charbel Gomez (Amiens, France), Jodel Dossou (Clermont, France), Steve Mounié (Brest, France), Marcellin Koukpo (CR Belouizdad, Algérie), Mickael Poté (Bandirmaspor, Turquie), David Djigla (Niort, France), Cebio Soukou (Arminia Bielefeld, Allemagne).