Côte d’Ivoire: Gervinho, Serey Dié, Bailly rappelés en sélection

David Kalfa

Patrice Beaumelle, le sélectionneur de l’équipe de Côte d’Ivoire, a dévoilé une liste de 26 pour affronter la Belgique (8 octobre) et le Japon (13 octobre). Le Français a rappelé plusieurs joueurs avec lesquels il a été champion d’Afrique en 2015 : Gervinho, Geoffroy Serey Dié, Éric Bailly et Jean-Daniel Akpa Akpro. Et il en a convoqué six nouveaux.