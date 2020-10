Ligue 1: Le Nigérian Terem Moffi arrive à Lorient

Le FC Lorient a officiellement annoncé l'arrivée de Terem Moffi (21 ans), l'attaquant nigérian du KV Courtrai (D1 belge), pour les quatre prochaines saisons. « Je suis très honoré de porter les couleurs lorientaises et de jouer en Ligue 1. J'ai beaucoup travaillé ces dernières saisons pour décrocher cette magnifique opportunité. Je rejoins un groupe de grande qualité, avec des joueurs de talent, et c'est à moi maintenant, de montrer mes qualités pour m'imposer chez les Merlus », a déclaré la nouvelle recrue sur le site internet du club breton. « Terem est un joueur que nous suivons depuis de longues semaines et possède un profil que nous recherchions. Il s'est vite adapté au football européen », indique l’entraîneur à propos de l’ancien joueur des deux clubs lituaniens, le FK Zalgiris Kaunas et le FK Riteriai.