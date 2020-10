Égypte: «Mosimania» à Al Ahly suite à l’arrivée du coach sud-africain

La nomination de Pitso Mosimane à Al Ahly provoque un engouement rare en Égypte pour un entraîneur étranger. Un intérêt qui s’explique par le charisme et les résultats du Sud-Africain dans son pays.

Al Ahly, qui vient récemment d’être désigné club africain du siècle, a vu passer des entraîneurs chevronnés sur son banc de touche depuis sa création en 1907 : le Hongrois Nándor Hidegkuti durant les années 1970, l’Égyptien Mahmoud El Gohary durant les années 1980, le Portugais Manuel José durant les années 2000, ou l’Espagnol Juan Carlos Garrido durant les années 2010…

Pourtant, une sorte de « Mosimania » semble s’être emparée des supporters du club basé au Caire, depuis la désignation de Pitso Mosimane ce 1er octobre 2020 à la place du Suisse René Weiler. Selfies et bains de foule avec les fans à son arrivée à l’aéroport ou au stade, commentaires élogieux sur les réseaux sociaux, mots d’encouragement de la part d’anciennes gloires des « Diables rouges » comme Wael Gomaa…

Premier Africain (non-Égyptien) coach d’Al Ahly

Rarement, la désignation d’un entraîneur étranger avait suscité autant d’intérêt. Un fait d’autant plus remarquable que l’ex-milieu de terrain, âgé de de 56 ans, est le premier Sud-Africain et même Africain (non-Égyptien) à occuper ce poste.

Dans son pays, Pitso Mosimane est certes une superstar. Les huit années qu’il vient de passer à la tête des Mamelodi Sundowns y sont pour beaucoup. Avec cette institution basée à Pretoria, le technicien a remporté une dizaine de titres, dont la Ligue des champions 2016. Un trophée qui lui a permis d’être désigné entraîneur africain de l'année.

Cette distinction a évidemment contribué à la renommée en-dehors de ses frontières de celui qui a également dirigé la sélection d’Afrique du Sud de 2010 à 2012. Mais les amateurs de football égyptien le connaissent surtout à travers les confrontations continentales entre leurs équipes et celles coachées par Pitso Mosimane. Ce dernier présente ainsi un bilan de 4 victoires, 1 nul, 3 défaites, 12 buts marqués et 6 encaissés face aux clubs égyptiens. Une performance notable quand on connaît les ternes résultats des formations sud-africaines en Ligue des champions et en Coupe de la Confédération.

Des résultats espérés très vite

« Les fans d'Al Ahly sont vraiment enthousiasmés par la nomination de Mosimane, principalement parce que c'est un manager très expérimenté qui a prouvé à plusieurs reprises qu'il pouvait remporter des trophées au niveau national et continental, analyse Ali Ismail, journaliste pour le site kingfut.com. Il arrive également à un moment très crucial de la saison, car Al Ahly pourrait potentiellement réussir le triplé car ils sont toujours en lice pour la Coupe d'Égypte et la Ligue des champions ».

Le 17 puis le 23 octobre, Al Ahly est en effet censé affronter le Wydad Casablanca en demi-finales de la Champions League. Les supporters du « National » du Caire rêvent d’un tant attendu neuvième sacre dans cette compétition, ce qui serait un nouveau record. « Donnez-moi la liberté et le temps nécessaire et j’amènerai Al Ahly à l’échelon supérieur », a juré Pitso Mosimane dans un premier message adressé aux Cairotes. Du temps, pas sûr qu’il en est beaucoup, en revanche...

