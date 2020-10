Le Sénégal avec six nouveaux face au Maroc et à la Mauritanie

Aliou Cissé, le sélectionneur de l’équipe du Sénégal, a dévoilé une liste de 25 joueurs convoqués pour affronter le Maroc à Rabat (9 octobre) et la Mauritanie à Thiès (13 octobre). Six nouveaux sont appelés en sélection.

Un petit vent de fraîcheur souffle sur la tanière des Lions du Sénégal. Le sélectionneur sénégalais Aliou Cissé a décidé de donner leur chance à six petits nouveaux, en vue de deux matches amicaux : face au Maroc à Rabat (9 octobre) et face à la Mauritanie à Thiès (13 octobre). Le technicien compte ainsi effectuer quelques essais avant la reprise des qualifications pour la Coupe d’Afrique des nations 2021 et une double confrontation face à la Guinée-Bissau.

Le gardien de but Bingourou Kamara, le défenseur Ousseynou Ba, les milieux de terrain Joseph Lopy et Pape Cheikh Diop, et les attaquants Mame Baba Thiam ainsi que Boulaye Dia, tenteront donc de marquer des points en vue de cette échéance prévue entre le 9 et le 17 novembre prochain.

Aliou Cissé a par ailleurs laissé certains cadres de côté, pour ce rassemblement, à l’instar de l’attaquant Mbaye Niang ou du milieu Pape Alioune Ndiaye. Histoire de leur laisser le temps de gérer la fin du mercato et/ou de s’adapter à leur nouveau club ?

LES 25 SÉLECTIONNÉS POUR MAROC-SÉNÉGAL et SÉNÉGAL-MAURITANIE

Gardiens de but : Edouard Mendy (Chelsea/Angleterre), Bingourou Kamara (RC Strasbourg/France), Clément Diop (Impact Montréal/Canada) Défenseurs : Youssouf Sabaly (Bordeaux/France), Saliou Ciss (Nancy/France), Racine Coly (Nice/France), Kalidou Koulibaly (Naples/Italie), Ousseynou Ba (Olympiakos/Grèce), Pape Abdou Cissé (Olympiakos/Grèce), Lamine Gassama (Göztepe/Turquie), Salif Sané (Shalke 04/Allemagne) Milieux de terrain : Sidy Sarr (Nîmes/France), Krépin Diatta (FC Bruges/Belgique), Pape Cheikh Diop (Dijon/France), Idrissa Gana Gueye (PSG/France), Cheikhou Kouyaté (Crystal Palace/Angleterre), Joseph Lopy (Sochaux/France) Attaquants : Sadio Mané (Liverpool/Angleterre), Mame Baba Thiam (Fenerbahçe/Turquie), Opa Nguette (Metz/France), Sada Thioub (Angers/France), Ismaïla Sarr (Watford/Angleterre), Famara Diedhiou (Bristol/Angleterre), Boulaye Dia (Stade de Reims/France), Habib Diallo (Metz/France).

