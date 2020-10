Algérie: Islam Slimani absent face au Nigeria et au Mexique

Djamel Belmadi a communiqué une liste de 24 joueurs pour les rencontres amicales face au Nigeria et au Mexique, les 9 et 13 octobre prochains. Islam Slimani, en attente de transfert, ou encore Youcef Belaïli ne sont pas du voyage pour le stage en Autriche. Le sélectionneur a tout de même opté pour la continuité avec une majorité de joueurs présents lors du sacre en Égypte. Mehdi Zeffane fait son retour pour remplacer Youcef Atal, blessé. On notera l’arrivée de deux nouveaux : le milieu de terrain Mehdi Zerkane (21 ans), lancé cette saison en professionnel avec Bordeaux, et le défenseur central Abdeljalil Medioub (23 ans), prêté par les Girondins et qui évolue à Tondela au Portugal. Gardiens de but : Raïs Mbolhi (Ettifaq, Arabie Saoudite), Azzedine Doukha (Al-Raed, Arabie Saoudite), Alexandre Oukidja (Metz, France). Défenseurs : Mohamed Fares (Lazio Rome, Italie), Aïssa Mandi (Betis Séville, Espagne), Ramy Bensebaini (Borussia Mönchengladbach, Allemagne), Jean Mehdi Tahrat (Abha Club, Arabie Saoudite), Mohamed Réda Halaimia (Beerschot, Belgique), Mehdi Zeffane (Kylia Sovetov Samara, Russie), Abdel Jalil Medioub (Tondela, Portugal), Maxime Spano-Rahou (Valenciennes, France). Milieux de terrain : Adlène Guedioura (Al-Gharafa, Qatar), Ismael Bennacer (AC Milan, Italie), Mehdi Abeid (Nantes, France), Mehdi Zerkane (Bordeaux, France), Sofiane Feghouli (Galatasaray, Turquie), Haris Belkebla (Brest, France). Attaquants : Baghdad Bounedjah (Al-Sadd, Qatar), Farid Boulaya (Metz, France), Riyad Mahrez (Manchester City, Angleterre), Yacine Brahimi (Al-Rayyan, Qatar), Saïd Benrahma (Brentford, Angleterre), Zinedine Ferhat (Nîmes, France), Andy Delort (Montpellier, France).