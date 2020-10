Appelé par le Mali, Adama Traoré a préféré l’équipe d’Espagne

L'attaquant de Wolverhampton Adama Traoré. REUTERS/Nick Potts

Texte par : David Kalfa Suivre 1 mn

Sélectionné à la fois en équipe nationale malienne et en équipe espagnole, Adama Traoré a préféré le pays où il est né au pays d’origine de ses parents (Mali). L’attaquant de 24 ans s’est en effet rendu au rassemblement de la sélection ibère qui doit affronter la Suisse et l’Ukraine en Ligue des nations. À cette occasion, le pensionnaire de Wolverhampton (Angleterre), qui a été formé au FC Barcelone (Espagne), pourrait faire ses grands débuts avec l’Espagne A. Les Maliens, eux, affronteront le Ghana et l’Iran lors d’un stage à Antalya en Turquie.