Algérie: Quand Islam Slimani aborde le sujet des binationaux

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Formé en Algérie, Islam Slimani, qui a été découvert par Vahid Halilhodzic avant la CAN 2013 en Afrique du Sud, a du mal à supporter l’attention médiatique vis-à-vis des jeunes qui ne choisissent les Fennecs. « Aouar a fait un choix professionnel. Cela ne veut pas dire qu'il n'aime pas l'Algérie, avance le champion d’Afrique dans les colonnes de France Football. "Footballistiquement", il ne faut plus parler de lui en tant qu'algérien. J'ai envie de dire aux Algériens d'arrêter de courir derrière des joueurs qui ne veulent pas venir en sélection. Respectez-vous un peu. » L’ancien Monégasque ajoute : « Aouar et les autres, je les comprends. Ils ont vécu en France, où ils ont fait toute leur formation. S'ils sont sensibles à l'Algérie par leurs liens familiaux, ils sont les bienvenus. Mais s'ils préfèrent un autre pays que l'Algérie, il n'y a pas de souci. On ne va pas se mentir, mis à part les parents ou leurs vacances, ils n'ont parfois rien à voir avec l'Algérie. »