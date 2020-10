Championnat du Maroc: douzième trophée pour le Raja Casablanca

Le Raja Casablanca Football Club a remporté dimanche 11 octobre le Championnat du Maroc, après avoir battu le club le FAR de Rabat (2-1). Le club se qualifie pour la prochaine Ligue des champions africaine. « Nous l'avons fait ! Champions de Botola Pro 2019/2020 ! Félicitations à tous les joueurs, à chaque membre du staff, à chaque membre du conseil d'administration et à chaque membre de la communauté Raja club athletic dans le monde », peut-on lire sur le compte officiel du nouveau champion marocain. Derrière le Raja (60 points), on retrouve le Wydad AC (59 points) et la RS Berkane (57 points).