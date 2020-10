Le Marocain Hakim Ziyech est rentré à Londres

Hakim Ziyech n'affrontera pas la République Démocratique du Congo avec le Maroc, toujours en amical, mardi 13 octobre. Comme convenu entre son club et la sélection, l'ancien joueur de l’Ajax a effet quitté les Lions de l'Atlas pour rejoindre Londres et son club Chelsea. « Hakim ZIyech a quitté le stage de l’équipe nationale afin de poursuivre son programme médical comme convenu précédemment entre les staffs médicaux de l’équipe nationale et le club anglais », précise la Fédération marocaine (FRMF) dans un communiqué. Face au Sénégal, Ziyech a joué 27 minutes et délivré une passe décisive.