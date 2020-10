Maroc: la déception de Vahid Halilhodzic

Après avoir battu le Sénégal (3-1), le Maroc n’a pas enchaîné avec une deuxième victoire victoire d’affilée face à la RDC (1-1) mardi 13 octobre lors du second match amical du mois d’octobre. Le sélectionneur Vahid Halilhodzic n’a pas caché sa « petite déception ». « J’avais demandé la victoire, mais on n’a pas répété le même jeu qu’on avait pratiqué face au Sénégal, a regretté le technicien. Il y a aussi un peu de fatigue car pas mal de garçons ne sont pas encore prêts physiquement. Après, j’ai fait quelques changements pour donner l’occasion à certains de jouer. On a beaucoup parlé et travaillé et finalement il y a ce match nul. Mais bon, on aurait pu gagner largement… C’est quand-même une déception ». Selon l’ancien sélectionneur de l’Algérie, « les choses sérieuses commencent ». Le Maroc sera opposé à deux reprises à la Centrafrique en novembre à l’occasion des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2021. Et Vahid Halilhodzic vise deux victoires.