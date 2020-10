Ligue des champions: ça sent la finale pour Al Ahly

Les Égyptiens d’Al Ahly ont pris une très sérieuse option pour la finale de la Ligue des champions africaine en s’imposant sur la pelouse du Wydad (2-0) samedi 14 octobre. Dimanche, un autre duel égypto-marocain se joue entre le Raja et Zamalek pour la deuxième demi-finale.

Enfin ! Après plusieurs mois de suspension, la Ligue des champions africaine, débutée en aout 2019, a repris ses droits avec la première demi-finale disputée samedi entre le Wydad et Al Ahly (2-0). La formation du Caire a remporté la première manche pour ce premier duel entre Marocains et Égyptiens avec une victoire éclatante (2-0) sur la pelouse du vainqueur du trophée en 2017 et finaliste en 2019. Dans un stade vide, les Égyptiens ont pris cette rencontre par le bon bout en ouvrant le score très vite grâce à Mohamed Kafsha (4e).

Les Marocains, privés de leur public, ne parviendront pas refaire leur retard et encaissent un second but sur un penalty d’Ali Maaloul (62e). C’est un score idéal pour le recordman des titres en Ligue des champions (huit) qui court derrière son neuvième depuis son succès (1-1/2-0) en 2013 face à Orlando Pirates (Afrique du Sud).

Le match retour est prévu au Caire vendredi prochain 23 octobre.

Programme des demi-finales (Temps Universel)

Samedi 17 octobre

19h00 Wydad (MAR) – Al Ahly (EGY)

Dimanche 18 octobre

19h00 Raja (MAR) – Zamalek (EGY)

Vendredi 23 octobre

19h00 Al Ahly (EGY) – Wydad (MAR)

Samedi 24 octobre

19h00 Zamalek (EGY) – Raja (MAR)

