Coupe de la Confédération: la Renaissance sportive de Berkane file en finale

Avec un doublé de Mohammed Aziz sur penalty, la sportive Renaissance de Berkane s’est qualifiée pour la finale de la Coupe de la Confédération face au Hassania d’Agadir ce lundi 19 octobre à Rabat dans un duel marocain (2-1).

Place au tour des demi-finales de la Coupe de la Confédération CAF au complexe sportif Moulay Abdellah à Rabat avec la confrontation cent pour cent marocaine entre la Renaissance sportive de Berkane et le Hassania d’Agadir. Dans ce Final Four inédit (demi-finales et une finale sur un match sec) pour cause de coronavirus, Berkane, déjà finaliste l’année dernière, partait favori grâce à son expérience.

Mohammed Aziz l'homme du jour

Après une faute de Soufiane Bouftini sur l’attaquant Mouhssine Lajour dans la surface de réparation, Berkane ouvre le score sur penalty grâce au capitaine Mohammed Aziz (20e). Mais si Berkane pense avoir un pied en finale, Imad Kimaoui égalise du droit pour Hassania Agadir à la 30e minute.

Neuf minutes plus tard, Berkane pense avoir repris l’ascendant mais le but de Mouhssine Yajour est annulé par la VAR. Les deux équipes rentrent aux vestiaires à égalité même si Berkane a tenté huit tirs dont deux cadrés contre deux et un cadré pour les adversaires du jour.

En seconde période, toujours sur penalty après une faute de main, Mohammed Aziz, 35 ans, redonne l’avantage à Berkane (61e).

Mardi, au complexe Mohammed V de Casablanca, se jouera l’autre demi-finale qui oppose le club égyptien de Pyramids à son homologue guinéen de Horoya Conakry. Qui des deux se qualifiera pour affronter la Renaissance sportive de Berkane en finale le 25 octobre à Rabat ?

