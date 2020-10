Coupe de la Confédération: face au Horoya, les Égyptiens du Pyramids FC se hissent en finale

Le Pyramids FC rejoint la Renaissance sportive de Berkane en finale de la Coupe de la Confédération après avoir battu les Guinéens d’Horoya 2-0 ce mardi 20 octobre.

C’est un Horoya affaibli qui se présentait face au Égyptiens du Pyramids FC, à Casablanca, en demi-finale de la Coupe de la Confédération. Plusieurs des joueurs du club guinéen avaient été testés positifs au Covid-19.

« Pour le moment, il ne nous reste que 12 joueurs de champ, en attendant (…) que les réponses du dernier test de ce matin nous fixent définitivement », déclarait lundi l’entraîneur des Rouge et Blanc, Lamine Ndiaye. Le meilleur buteur Boniface Haba, et le Ghanéen Enock Atta pour ne citer qu’eux, manquaient à l’appel. Sans compter le manque de compétition pour cause de coronavirus alors que les Égyptiens ont disputé largement plus de rencontres depuis juillet dernier, et l’absence du Burkinabè Aristide Bancé, blessé au genou. La tâche s'annonçait compliquée.

Le Pyramids FC se réveille en fin de rencontre

Malgré tout, la première période s’est achevée par un 0-0 alors que le Pyramids FC dominait. Les Guinéens avaient encore quarante-cinq minutes pour créer la surprise et se hisser en finale face à la Renaissance sportive de Berkane. Finalement, Ibrahim Hassan marque le premier but du match donnant l’avantage Pyramids FC (74e). Une minute plus tard, son coéquipier Abdallah El Said double la mise pour se mettre à l’abri alors que la rencontre est bien avancée. Ce sont donc les Égyptiens qui seront en finale dimanche 25 octobre.

