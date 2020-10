Qualifications CAN 2021: la CAF dévoile un plan B pour les matches de novembre

Après une année d’interruption pour cause de coronavirus, les éliminatoires de la CAN 2021 reprennent du 9 au 17 novembre prochains avec les 3e et 4e journées au programme. Et toujours en raison de la Covid-19, la Confédération africaine de football a proposé plusieurs solutions en cas de problème. Les deux rencontres pourraient avoir lieu dans un seul des deux pays. Ou encore, les deux matches pourraient se jouer sur un terrain neutre. Une troisième option est « à discuter ».