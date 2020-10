Cameroun: Stéphane Bahoken de retour en sélection

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le sélectionneur du Cameroun, Toni Conceiçao, a dévoilé une première liste de 32 joueurs en vue des rencontres du mois de novembre face au Mozambique, les 12 et 16 novembre prochains. L’attaquant d’Angers, Stéphane Bahoken, effectue son retour, alors que celui des Young Boys Berne Jean-Pierre Nsamé n’est pas retenu. Christian Bassogog, qui évolue en Chine revient aussi. On notera encore l'absence du défenseur central Nicolas Nkoulou (Torino). En tant que pays organisateur, le Cameroun est qualifié d’office pour la prochaine CAN qui aura lieu dévut 2022.