Ligue des champions: la demi-finale Zamalek-Raja et la finale reportées

Les joueurs du Raja Casablanca en février. AFP / STR

Texte par : David Kalfa Suivre 2 mn

La Confédération africaine de football (CAF) a officialisé, à travers un court communiqué, le report de la demi-finale retour de Ligue des champions 2019-2020 entre Zamalek (Égypte) et le Raja Casablanca (Maroc) ainsi que celui de la finale de cette compétition. Les deux rencontres étaient prévues les 1er et 6 novembre 2020 seulement, en raison de multiples reports liés à la pandémie de Covid-19. La CAF n’a pas invoqué de raisons. Mais, au vu du contexte sanitaire, des élections législatives égyptiennes, et de la reprise des qualifications pour la CAN 2021 (11 au 17 novembre), une reprogrammation a été décidée. « À ce stade du dialogue, c'est acté: 1/2 Finale Zamalek Vs Raja reportée. Esprits constructifs de part et d'autre, a tweeté l’instance basée au Caire. Sur requête des autorités Égypte, la date de la finale est reportée. Discussions officielles en cours pour trouver la meilleure date possible du calendrier. À ce stade, rien encore qui convienne à toutes les parties prenantes. À suivre. » À l’aller, Zamalek avait gagné 1-0 au Maroc. À noter que le vainqueur défiera Al Ahly, tombeur du Wydad Casablanca dans l’autre demi-finale.