Ligue des champions: Zamalek-Raja le 4 et la finale le 27 novembre

Texte par : RFI Suivre 1 mn

La demi-finale retour de Ligue des champions 2019-2020 entre Zamalek (Égypte) et le Raja Casablanca (Maroc) aura finalement lieu le 4 novembre au Caire et la finale de la compétition face au club égyptien d’Al Ahly le 27 novembre près d’Alexandrie, a annoncé la Confédération africaine de football (CAF) ce 30 octobre 2020. Ces deux rencontres avaient déjà été reportées au 1er et au 6 novembre en raison du Covid-19 mais ont encore dû être reprogrammés, en raison du contexte sanitaire, des élections législatives égyptiennes et de la reprise des qualifications pour la CAN 2021. En demi-finale aller, Zamalek avait gagné 1-0 au Maroc.