Bonne semaine de premières pour le Marocain Hakim Ziyech avec Chelsea

Le Marocain de Chelsea, Hakim Ziyech, le 20 octobre 2020. Alastair Grant/Reuters

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Retardés à cause d'une blessure au genou gauche survenue fin août, les débuts de Hakim Ziyech avec Chelsea sont prometteurs. Le Marocain a joué ses premières minutes avec le maillot des Blues en entrant en cours de match contre Southampton (le 17 octobre), Séville (le 20 octobre) et Manchester United (le 24 octobre), avant de connaître ses premières titularisations. Face à Krasnodar (4-0), mercredi 28 octobre en Ligue des champions, l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam a joué 80 minutes et inscrit son premier but. Et ce samedi 31 octobre, Hakim Ziyech a débuté son premier match de Premier League anglaise contre Burnley. Et il a encore marqué, et délivré une passe décisive, en l'espace de 73 minutes de jeu, pour une nouvelle victoire (3-0). « Je suis très impressionné et vraiment excité. J'avais pu voir sa personnalité et tout son travail sans le ballon. Vous avez pu le voir vous aussi aujourd'hui », s'est enthousiasmé l'entraîneur de Chelsea, Frank Lampard, après le succès glané contre Burnley.