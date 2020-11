Ghana: Asamoah Gyan de retour dans le championnat national

Le Ghanéen Asamoah Gyan lors de la CAN 2017. ISSOUF SANOGO / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Retour aux sources pour Asamoah Gyan. À bientôt 35 ans (il fêtera son anniversaire le 22 novembre), l'attaquant s'est engagé pour un an avec le club ghanéen de Legon Cities. Libéré en janvier dernier après un court passage en Inde à NorthEast United, le meilleur buteur de l'histoire des Black Stars (51 buts) s'est engagé avec le club de la capitale Accra, connu sous le nom de Wa All Stars FC avant son rachat il y a un an. Asamoah Gyan revient ainsi dans son pays, où il a découvert le haut niveau avec son club formateur, le Liberty Professionnals FC. Il le quitta en 2003, à 18 ans, pour rejoindre l'Europe et l'Italie avec les clubs de l'Udinese et de Modène. Le buteur évolua ensuite en France à Rennes, en Angleterrre à Sunderland, puis aux Emirats arabes unis, en Chine, en Turquie et en Inde donc. « Nous y sommes. Je reviens à la maison pour continuer ma carrière avec le Legon Cities FC. Je suis heureux de rejoindre ce club car il a un plan d'avenir pour le football au Ghana », a tweeté Asamoah Gyan.