CAN 2021: Mané et Koulibaly de retour dans la liste du Sénégal

Le Sénégalais Sadio Mané a inscrit les deux buts de la victoire de Liverpool à Chelsea, le 20 septembre 2020. Michael Regan/Reuters

Forfaits pour le match amical contre le Maroc (1-3) le 9 octobre, Sadio Mané, Kalidou Koulibaly et Edouard Mendy figurent bien dans la liste de 25 joueurs, dévoilée ce mardi 3 novembre par sélectionneur sénégalais Aliou Cissé, pour affronter la Guinée-Bissau les 11 et 15 novembre, dans le cadre des 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN 2021 (reportée à 2022). L’attaquant de Rennes, Mbaye Niang, qui vient de reprendre l’entraînement avec son club, n’a lui pas été convoqué.Aliou Cissé a, en revanche, appelé pour la première fois le latéral gauche Arial Mendy (Servette Genève), les milieux de terrain Moustapha Name (Paris FC) et Franck Kanouté (Cercle Bruges). Avant cette double confrontation contre la Guinée-Bissau, le Sénégal est leader du groupe I.