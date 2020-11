CAN 2021: Marega absent de la liste du Mali pour affronter la Namibie

Moussa Marega, attaquant malien du FC Porto MIGUEL RIOPA / AFP

L’attaquant malien du FC Porto, Moussa Marega, ne figure pas dans la liste des « Aigles » convoqués pour affronter la Namibie les 13 et 17 novembre dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2021. Le sélectionneur Mohamed Magasssouba, qui fait appel à 37 joueurs pour prévenir d’éventuels forfaits en raison de la crise sanitaire, n’a également pas convoqué l’attaquant de Getafe, Abdoulaye Diaby, ce mardi 3 novembre.En revanche, quatre nouveaux vont découvrir la sélection : les défenseurs Modibo Sagnan (Real Sociedad), Samba Camara (Sivasspor), Ichaka Diarra (Al Arabi) et le milieu de terrain d’Al Ahly Aliou Dieng. Avant cette double confrontation face à la Namibie, le Mali est co-leader du groupe A avec la Guinée.